كرم: الاستراتيجية الدفاعية هي الأرضية للسيادة اللبنانية فكفى تحايلا عليها

شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​الاستراتيجية الدفاعية​ هي الأرضية للسيادة اللبنانية، فكفى تحايلًا عليها من قِبل من يجب أن يكون حريصًا عليها".

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