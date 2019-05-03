أكّدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي- FBI) أرسل محقّقًا متخفّيًا، للقاء مستشار في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016، من أجل التحقّق من مسألة وجود تعاون مع روسيا".
وبيّنت أنّ "المحقق التقى بالمستشار جورج بابادوبولوس في حانة لندن في أيلول 2016، بل شهرين من انتخاب ترامب للبيت الأبيض، وقدّم نفسه على أنّه مساعد في مجال الأبحاث. لكن هذه المحاولة لم تؤدّ إلى الخروج "بأيّ معلومات مفيدة".
وكان وزير العدل الأميركي وليام بار قد أكّد أمام الكونغرس الأميركي أنّه سيفتح تحقيقًا حول "تجسّس" مكتب التحقيقات الفيدرالي على ترامب. ويقف مكتب التحقيقات الفيدرالي وراء تحقيق المحقّق العام الخاص روبرت مولر بشأن شبهات تدخل روسي في انتخابات 2016.
وهذا التحقيق الّذي دام 22 شهرًا ووصفه ترامب مرارًا بأنّه "مطاردة شعواء"، أدّى إلى ملاحقة 34 شخصًا بينهم جورج بابادوبولوس وثلاث شركات.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز": محقق متخف من الـ"FBI" أُرسل للتجسس على حملة ترامب في 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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