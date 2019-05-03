إنتهاء إضراب طياري شركة الطيران الاسكندينافية بعد التوصل لاتفاق حول ظروف العمل

أعلن طيّارو شركة "أس إيه أس" الاسكندينافية "إنهاء إضرابهم الّذي نفّذوه طيلة أسبوع"، وتأثّرت من جرّائه حوالى أربعة آلاف رحلة و380 ألف راكب.

ولفتت رابطة الطيارين السويديين في بيان، إلى أنّ "طيّاري "أس إيه أس" توصّلوا إلى اتفاق مع الإدارة على توقيع عقد عمل جماعي جديد"، موضحةً أنّ "بناءً على هذا الاتفاق، تقرّر تعليق الإضراب في الحال".

من جهته ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة ريكارد غوستافسون، خلال مؤتمر صحافي في ​ستوكهولم​، أنّ "رحلات "أس إيه أس" ستستأنف في أسرع وقت ممكن".

وكان التحرّك الإحتجاجي قد بدأ في 26 نيسان الماضي، وتأثّرت به الأغلبية العظمى من الرحلات الداخلية والأوروبية والطويلة المدى للناقل الاسكندينافي، ذلك أنّ أكثر من 1400 من طيّاري الشركة التزموا بالإضراب.