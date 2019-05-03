غوايدو دعا إلى التظاهر "بسلام" يوم السبت أمام ثكنات الجيش في فنزويلا

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، مؤيّديه إلى "التظاهر السبت بسلام أمام القواعد العسكرية في البلاد، لمطالبة الجيش الفنزويلي بوقف دعمه للرئيس الاشتراكي ​نيكولاس مادورو​. ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "السبت الرابع: تعبئة وطنية للسلام باتجاه الوحدات العسكرية الكبرى لتنضمّ إلى دستورنا".

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