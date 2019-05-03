الأمطار الغزيرة في الولايات المتحدة تهدد بغرق عدة مناطق بالفياضانات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إن موجة من العواصف المصحوبة ب​أمطار​ غزيرة تتحرك عبر وسط ​الولايات المتحدة​ تهدد بحدوث ​فيضانات​ تغمر عدة مناطق امتلأت فيها الأنهار بالفعل جراء أمطار سابقة. وأضافت أن العواصف التي قد تصاحبها رياح عاتية وربما ثلوج قد تتسبب في فيضان مياه العديد من الأنهار، ارتفع منسوب ​المياه​ بها فوق المتوسط بالفعل، في مناطق منها أجزاء من ولايتي ​أوهايو​ ومسيسبي.

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