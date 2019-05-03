أعلنت إدارة الأرصاد الجوية ​الهند​ية أنّ "الإعصار "فاني" وصل إلى شرق البلاد"، حيث قامت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص من بعض المناطق التي يمكن أن تضربها أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء أكثر من مليون شخص في الهند مع وصول الإعصار "فاني" إلى شرق البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.