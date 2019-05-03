حدث ليلًا| تفاصيل زيادة فواتير الكهرباء.. واستمارة إلكترونية لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، المقرر إعلانها قبل عيد الفطر المبارك.

ونشر وزير التربية والتعليم الاستمارة الإلكترونية، لامتحانات أولى ثانوي.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية.

تصل لـ50% لعدة فئات.. مصدر بالكهرباء يكشف زيادات الفواتير المقبلة

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، المقرر إعلانها قبل عيد الفطر المبارك.

لحل المشكلات.. وزير التعليم ينشر رابط الاستمارة الإلكترونية لامتحانات "أولى ثانوي"

أعدت وزارة التربية والتعليم استمارة إلكترونية، عبر موقعها الرسمي لمساعدة الطلاب في الإبلاغ عن أي مشكلات قبل امتحانات الصف الأول الثانوي.

محافظ الأقصر يحيل 154 موظفا للتحقيق لإهمالهم في العمل

قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم إحالة 154 موظفا بعدد من القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة، إلى الشئون القانونية للتحقيق بسبب إهمالهم في العمل.

"المالية": 211 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة 2019 - 2020

بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة لعام (2019 / 2020) نحو 211.2 مليار جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه متوقع بموازنة (2018 / 2019).

أسامة كمال معلنًا توقفه في رمضان: "أتمنى نكون صححنا المعلومات قدر الإمكان"

كشف الإعلامي أسامة كمال أن حلقة الغد هي الأخيرة له ببرنامج "مساء دى ام سى" قبل شهر رمضان، على أن يعود مجددًا لتقديم البرنامج عقب عيد الفطر المبارك.

Advertisements

"الهجرة" تمد فترة التسجيل بمبادرة "سجل كيانك" للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن مبادرة "سجل كيانك فى الخارج.. واستعد لمؤتمرك فى الداخل" تجمع جميع الكيانات المصرية بالخارج.

توفيق عكاشة: "أنا خايف على السودان والجزائر" - فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الخريطة السياسية ستشهد تغيرات كبرى على المستويين العربي والإقليمي والدولي بعد شهر رمضان المعظم، مضيفًا: "أنا خايف على السودان والجزائر".

مستشار ترامب: خطة السلام بالشرق الأوسط ستكون نقطة انطلاق للحل السياسي

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، إن خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" ستكون نقطة انطلاق للحل السياسي.

قصف صاروخي يستهدف قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية

تعرضت قاعدة حميميم العسكرية الروسية، الخميس، لقصف صاروخي من فصائل المعارضة السورية، وسط تصعيد القصف الجوي والمدفعي على مناطق سيطرة المعارضة.

مقتل 4 أشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة بفنزويلا

قال المرصد الفنزويلي للصراعات الاجتماعية وهو منظمة غير حكومية، إن أربعة أشخاص قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات في فنزويلا.

الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على سلمية السلطة في السودان

دعا مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي للشؤون الأفريقية باتريك سيمونيه كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى (الحرية والتغيير) في السودان للحفاظ على "سلمية السلطة".

المحكمة الدستورية في تركيا: السلطات انتهكت حرية التعبير والأمن الشخصي لصحفيين

قضت المحكمة الدستورية في تركيا، بأن السلطات انتهكت حرية التعبير والأمن الشخصي لصحفيين احتجزتهما باتهامات تتعلق بالإرهاب بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) مساء الخميس.