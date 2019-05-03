"شغال أراجوز بـ30 جنيه في اليوم".. صفاء تطلب خلع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "صفاء س."، (35 سنة)، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطلب فيها خلع زوجها "علاء س."، (37 سنة)، بعد زواج دام لمدة 7 سنوات، مبررة دعواها: "جوزي شغال بعربية أراجوز بيفرح الأطفال، والشغلانة ما بقتش جايبة همها".

قالت "ليالي" في دعواها التي حملت رقم 3242 لسنة 2018، إنها تزوجت من "علاء" زواجًا تقليديًا عن طريق بعض الأقارب، وبعد التعرف عليه أعجبت بشخصيته التي جعلتها تتمسك بالزواج منه وبالفعل تمت الخطبة ولم يمر إلا شهرين وانتقلا للمعيشة سويا بعش الزوجية".

وتابعت أمام محكمة الأسرة: "عشنا حياة زوجية سعيدة حتى تغير سلوك زوجي، بعد إنجابي لتوأم "سيد وسامح"، وظهرت صفاته الغريبة وأصبح يقضي طوال اليوم خارج المنزل بعد أن كان يعمل لـ5 ساعات فقط في اليوم، مشيرة إلى أنها حاولت التقبل والعيش حتى ينفق على المنزل .

مرت الأيام وكبر الطفلان وأصبح عمرهما 6 سنوات، وزادت أعباء الحياة وكانت النقود تنفد قبل انتهاء المتطلبات، موضحة أنها تحدثت معه بشأن زيادة دخله، فرأت منه تغيرًا في ساعات عمله، "زوجي بيخرج في أول النهار ويعود في منتصف الليل، وشغلته مبتكفيش مصاريف البيت".

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"شغال أراجوز بـ30 جنيه في اليوم، وولادي مش عارفين ندخلهم المدرسة".. تشتكي الزوجة أمام محكمة الأسرة من قلة حيلتها، قبل أن تشير، "تشاجرنا سوياً، وسبت له البيت ومشيت، وبالتحدث معه رفض تغيير عمله الذي ورثه عن والده".

أشارت الزوجة: تحدثت مع والدي لطلب الطلاق من "علاء"، موضحة أنها ستعمل وتتولى مصاريف أطفالها، لكنه رفض وطلب زوجي للعودة والتصالح، لكنه رفض وتشاجر مع والدي، وتلفظ بكلمات غير مقبولة.

وبعد استحالة العيش مع الزوج لجأت "صفاء" لمحكمة الأسرة بإمبابة، لرفع دعوى خلع ضده، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.

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