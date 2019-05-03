رئيس جامعة القاهرة عن التحصيل الإلكتروني: نطبقه منذ أكثر من عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت تطبيق التحصيل الإلكتروني لمصروفاتها منذ أكثر من عام.

وأوضح الخشت في تصريحات لمصراوي، أنه يجري تحصيل المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب عن طريق كروت مسبوقة الدفع، وتوجد خدمة إلكترونية من خلال الرقم القومي يستطيع الطالب معرفة مصروفاته الدراسية ومن ثم دفعها من خلال "الماستر كارد" الخاص به.

وأضاف: "الجامعة تطبق هذا النظام في إطار تحويل الجامعة الى جامعة من الجيل الثالث تقوم على النظام الإلكتروني والتطبيقات الذكية"، متابعا أن "من أهم أهدافنا الوصول إلى نظام الشمول المالي".

كانت وزارة المالية سمحت بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

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وبدأت الحكومة من يوم الخميس، تحصيل مستحقاتها أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

وتأتي خطوة التحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة لتقليل الدفع بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكتروني، ضمن خطتها للشمول المالي.

وقررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو الجاري.

وبحسب تعليمات الوزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.​