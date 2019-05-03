تصل لـ50% لعدة فئات.. مصدر بالكهرباء يكشف زيادات الفواتير المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، المقرر إعلانها قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الشرائح الثلاث الأولى ستشهد زيادات تتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠٪، موضحا أن الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة ستشهد زيادة نسبية، ويصل متوسط الزيادات في بعض الشرائح الأخرى من ٣٥٪ إلى 50%.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل يمثلون أولوية كبيرة لدى الوزارة، مؤكدًا أن هناك زيادتين أخريين في شرائح الكهرباء عام ٢٠٢٠، ٢٠٢١؛ تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021- 2022.

وأكد الوزير، أن أسعار الشرائح موحدة على الجميع ولا فرق في المحاسبة بين من يقطن في منطقة راقية مثل المهندسين أو القاهرة الجديدة وبين من يقطنون في المناطق العشوائية: "المتحكم هو استهلاك المواطن".

وقال وزير الكهرباء، في تصريحاته خاصة لمصراوي، إنه يطمئن الجميع بأن الزيادات ستكون بسيطة ومحدودة، مشيرا إلى أن الوزارة تحملت أعباء ومازالت على مدار السنوات الماضية، ولعل أبرزها تنفيذها أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل في تاريخ قطاع الكهرباء.

يذكر أن الوزراة كانت تعلن الزيادات السنوية - في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم- في النصف الثاني من شهر يونيو، والتي تُطبق بدايةً من فاتورة أغسطس.

يذكر أنه في مايو ٢٠١٨ أعلنت الكهرباء، زيادات في أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة وفقا لخطة الحكومة كالتالي:

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الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشًا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشًا)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشًا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشًا)

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرشًا)

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).