محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:
حصلت شركة أبل الأمريكية على براءة اختراع لتقنية جديدة خاصة بـ"التعريف باللمس"، والتي تتيح للمستخدمين فتح وقفل الهاتف بوضع الإصبع، أو الخد، أو الأذن على أي مكان من الشاشة.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتمد التقنية الجديدة على إدخال قارئ البصمة على شاشة الهاتف كاملة، بدلاً من الضغط على زر في الهاتف.
وبمجرد لمس شاشة "آيفون"، سيكون بمقدور المستخدمين فقتح قفل الهاتف، وإجراء دفعات مالية، وإدخال كلمات المرور.
ووفقًا لبراءة الاختراع تدرس "أبل" أيضًا توسعة نطاق هذه التقنية، ليصبح من الممكن تطبيقها باستخدام الخد والأذن، وليست الأصابع فقط.
وبحسب "سكاي نيوز"، من الممكن أن تطبق أبل هذه التقنية في هاتف آيفون الجديد، الذي من المفترض أن تطلقه في سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اختراع جديد لـ"آبل".. إغلاق الهاتف بـ"الأذن والخد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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