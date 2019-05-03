قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إن موجة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة تتحرك عبر وسط الولايات المتحدة تهدد بحدوث فيضانات تغمر عدة مناطق امتلأت فيها الأنهار بالفعل جراء أمطار سابقة.
وأضافت أن العواصف التي قد تصاحبها رياح عاتية وربما ثلوج قد تتسبب في فيضان مياه العديد من الأنهار، ارتفع منسوب المياه بها فوق المتوسط بالفعل، في مناطق منها أجزاء من ولايتي أوهايو
وقال بوب أورافيك الخبير في الهيئة في ماريلاند "لن يتطلب الأمر الكثير من الأمطار الإضافية لحدوث فيضان".
وأضاف أن تحذيرات من الفيضانات صدرت في شمال تكساس وشرق أوكلاهوما وشمال أركنسو وجنوب وادي نهر أوهايو الذي يضم أجزاء من ميزوري وإيلينوي وإنديانا وكنتاكي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة تهدد بفيضان الأنهار وسط الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.