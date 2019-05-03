احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي ضد مسجدين في كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا في 15 آذار/مارس إلى 51 قتيلاً، إثر وفاة رجل، يبلغ من العمر 46 عاماً، متأثراً بجروحه، وفق ما أعلنت الشرطة النيوزيلندية الخميس.
وقالت الشرطة إن “الرجل كان في وضع حرج في أحد مستشفيات كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي”، مشيرة إلى أنه توفي مساء الخميس وأن عائلته طلبت عدم كشف هويته.
وكان الرجل قد أصيب خلال أدائه الصلاة في مسجد النور وسط المدينة، الذي قُتل فيه العشرات جراء رصاص أطلقه المتطرف الأسترالي، برينتون تارينت.
وعثرت الشرطة النيوزيلندية، الثلاثاء، على ما تشتبه في أنه قنبلة، وكذلك ذخائر في أرض خلاء في كرايست تشرش، التي لا تزال في حالة استنفار.
المصدر: ويلينغتون – فرانس برس
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي إلى 51 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.