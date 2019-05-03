نيوزيلندا.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي إلى 51

ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي ضد مسجدين في كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا في 15 آذار/مارس إلى 51 قتيلاً، إثر وفاة رجل، يبلغ من العمر 46 عاماً، متأثراً بجروحه، وفق ما أعلنت الشرطة النيوزيلندية الخميس.

وقالت الشرطة إن “الرجل كان في وضع حرج في أحد مستشفيات كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي”، مشيرة إلى أنه توفي مساء الخميس وأن عائلته طلبت عدم كشف هويته.

وكان الرجل قد أصيب خلال أدائه الصلاة في مسجد النور وسط المدينة، الذي قُتل فيه العشرات جراء رصاص أطلقه المتطرف الأسترالي، برينتون تارينت.

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وعثرت الشرطة النيوزيلندية، الثلاثاء، على ما تشتبه في أنه قنبلة، وكذلك ذخائر في أرض خلاء في كرايست تشرش، التي لا تزال في حالة استنفار.

المصدر: ويلينغتون – فرانس برس