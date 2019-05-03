إعلامي تركي ألماني ممنوع من السفر.. لـ”انتقاده أردوغان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 مايو 2019 07:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أنه بعد أكثر من عام على اعتقاله في اسطنبول، لا يزال الإعلامي الألماني من أصل تركي، عادل دميرجي، غير قادر على مغادرة تركيا، حيث رفضت محكمة تركية طلبه نقض أمر منعه من المغادرة.

وادعت السلطات التركية على الإعلامي الناقد لسياساتها بارتكاب جرائم إرهابية. وأمضى نحو 10 أشهر في الحجز حتى منتصف شباط/فبراير، كما لم يُسمح له بمغادرة اسطنبول بعد الإفراج المؤقت عنه.

وبذلك أصبحت العودة المبكرة إلى ألمانيا للبالغ من العمر 33 عاماً مستبعدة بعد أن قررت السلطات التركية المحاكمة القادمة، التي يتعين على دميرجي بسببها الانتظار لمدة ستة أشهر تقريباً، إذ لن يتم الاستئناف حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال دميرجي، الذي كان يتوقع العودة إلى ألمانيا اليوم، إن “هذا أمر محبط للغاية بالنسبة لي”.

وقبل المحاكمة، كان دميرجي قد أبلغ وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) برغبته في استعادة حياته، حيث يقيم بكولونيا، معبراً عن قلقه على والدته التي تعيش في ألمانيا وتعاني من مرض السرطان.

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ادعاءات جديدة

وتعد قضية دميرجي واحدة من أبرز القضايا ضد ألماني في تركيا. ويحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى التركية، وقد تم اعتقاله في نيسان/إبريل 2018 أثناء وجوده في اسطنبول. ويتهمه المدعي العام بالانتماء إلى حزب يساري.

ويرفض دميرجي هذه المزاعم. وفي مقابلة مع مجلة شبيغل، قال إنه لا يعرف سبب التحقيق معه.

ومع تمديد منع السفر، أضاف القاضي اتهامات جديدة ضده، قائلاً إن دميرجي قام “بخدمات نقل للرسائل في سوريا والعراق”.

إلا أن الإعلامي استنكر هذه التهم، مؤكداً أنها ملفقة لأنه انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

المصدر: العربية.نت