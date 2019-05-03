كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الملك سلمان يؤهل دفعة جديدة من "أطفال الحرب" باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى مدينة مأرب شمال شرقى اليمن، الخميس، بإعادة تأهيل 27 طفلا من الذين جندتهم ميليشيا الحوثى واستخدمتهم كدروع بشرية.

وذكر المركز - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الأطفال خضعوا طيلة 45 يوما لبرنامج نفسى اجتماعى بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وتخليصهم من آثار تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين التى تستغل شريحة الأطفال وتستخدمهم دروعا بشرية فى الصراع المسلح.

وأشاد وكيل محافظة مأرب اليمنية محمد على المعوضي، بعملية التأهيل النفسى والاجتماعى كتجربة مميزة يُشكر عليها الداعمون والمنفذون لها.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد عمل - سابقا - على إعادة تأهيل 321 طفلا مجندا ومتأثرا ضمن خطته التى تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني، ممن كانوا ضحية للميليشيات الحوثية.