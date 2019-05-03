حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون لطيفة، ودون المعدلات السنوية لمثل هذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 21 – 14، الخالصة (كريات شمونه) 25 – 16، صفد 19 – 13، طبرية 27 – 17، الناصرة 23 – 16، حيفا 22 – 18، يافا 22 – 18، القدس المحتلة 22 – 14، عسقلان 22 – 18، عين جدي (البحر الميت) 33 – 24، بئر السبع 25 – 16، أم رشرش (إيلات) 35 – 25.

ويوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا ولطيفا، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما الأحد فمن المتوقع أن يكون الجو صافيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتكون فوق المعدلات السنوية في غالبية أنحاء البلاد.

ويوم الإثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.