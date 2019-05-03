56 قتيلا ينضافون إلى تعداد "قتلى معارك إسرائيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضافت إسرائيل 56 قتيلا إلى تعداد القتلى الذين تطلق عليهم "قتلى معارك إسرائيل"، وذلك بموجب معطيات نشرتها وزارة الأمن اليوم الجمعة.

ويشمل تعداد القتلى، منذ حفل إحياء ذكرى القتلى العام الماضي حتى اليوم، 40 قتيلا من "معاقي الجيش" الذين توفوا نتيجة "الإعاقة"، واعترف بهم العام الماضي ضمن قتلى الجيش.

وبحسب معطيات وزارة الأمن، فإن عدد "قتلى معارك إسرائيل" وصل إلى 23,741 قتيلا، منذ عام 1860 حتى اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن تعداد "قتلى معارك إسرائيل" يشمل قتلى الجيش والشاباك والموساد والشرطة ومصلحة السجون وقتلى الخلايا السرية و"اللواء اليهودي".

كما تجدر الإشارة إلى أن "اللواء اليهودي" كان يتألف من جنود يهود ضمن الجيش البريطاني، والذي تشكل عام 1944، وكان أحد المبادرين لتشكيله موشيه شاريت الذي أشغل في حينه منصب رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية. وشارك قادة اللواء، الذين امتلكوا تجربة قتالية في أوروبا، في القتال عام 1948 في أرض فلسطين التاريخية الذي تسبب بنكبة الشعب الفلسطيني وإقامة دولة إسرائيل.