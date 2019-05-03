الإمارات تكرم القوات الفرنسية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الفريق أول جان بيار بوسير قائد القوات الفرنسية بوسام الإمارات العسكري “من الطبقة الأولى”، وهو ما يعزز مصداقية التقارير الدولية حول الدعم الفرنسي المقدم للتحالف السعودي الاماراتي في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الوسام يأتي “تقديراً لخدماته في تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الفرنسية”.