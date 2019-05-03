دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير: التحقيق في تسريب معلومات عن هواوي ضروري لنزاهة الحكومة البريطانية

لندن (رويترز) - قال ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يوم الخميس إن تحقيق الحكومة في الكشف عن معلومات سرية تتعلق بشركة الاتصالات الصينية هواوي ضروري لضمان نزاهة مجلس الأمن القومي.

وأضاف ليدينجتون مخاطبا البرلمان "تم تحديد إطار تحقيق التسريب المتعلق بكشف معلومات عن شبكة الجيل الخامس بما يضمن الحفاظ على نزاهة مجلس الأمن القومي عموما، والأهم، ضمان قدرة المشاركين في اجتماعه على مواصلة ثقتهم الكاملة في عمله وسرية إجراءاته". © Reuters وزير: التحقيق في تسريب معلومات عن هواوي ضروري لنزاهة الحكومة البريطانية

وأقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء وزير الدفاع جافين وليامسون، بعد أن أشار تحقيق إلى مسؤوليته عن تسريب مناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لها عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)