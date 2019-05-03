الصحة: نقاط ثابتة لفحص فيروس سي للمصريين حتى ديسمبر 2019

عبدالصمد ماهر

خاطبت وزارة الصحة والسكان مديرياتها المختلفة بالمحافظات بانتهاء العمل في حملة 100 مليون صحة بالطاقة الحالية بداية 6 مايو 2019 علي أن تخصص نقاط ثابتة للمسح تستمر حتي ديسمبر 2019 لفحص المصريين وأغسطس 2019 لغير المصريين. وأوضح الخطاب الموجه ضرورة تحديد كل مديرية صحة نقاط المسح أمام المساجد الكبرى بداية من السابعة مساء طوال شهر رمضان الكريم.

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