العبادي: داعش انتهت كدولة لكنها لا زالت مستمرة كتنظيم إرهابي

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي السابق ​حيدر العبادي​ ان "الإدارات الأميركية بشكل عام لديها توجه للحفاظ على العراق متحدا لمحاربة تنظيم ​الدولة الإسلامية​، لكن إلى أي حد يرغبون في دعمنا؟".

وأشار " إلى أنه إبان إدارة ​باراك أوباما​ لم يلتزم الرئيس الأميركي السابق بوعود تتعلق بدعم العراق أثناء حربه مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ولفت العبادي في مقابلة مع روبرت فيسك، أجريت قبل الفيديو الأخير لزعيم التنظيم ​أبو بكر البغدادي​، إلى أن "داعش انتهت كدولة لكنها لا زالت مستمرة كتنظيم إرهابي".

وأشاد العبادي بالرئيس دونالد ​ترامب​، قائلا إنه "يحسن الاستماع بصورة جيدة"، مستشهدا بقرار الرئيس الأميركي استثناء العراق من قراره بشأن حظر سفر مواطني عدد من الدول إلى ​الولايات المتحدة​.