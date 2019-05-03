العبادي: داعش انتهت كدولة لكنها لا زالت مستمرة كتنظيم إرهابي

أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ان "الإدارات الأميركية بشكل عام لديها توجه للحفاظ على العراق متحدا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن إلى أي حد يرغبون في دعمنا؟".
وأشار " إلى أنه إبان إدارة باراك أوباما لم يلتزم الرئيس الأميركي السابق بوعود تتعلق بدعم العراق أثناء حربه مع تنظيم الدولة الإسلامية.
ولفت العبادي في مقابلة مع روبرت فيسك، أجريت قبل الفيديو الأخير لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، إلى أن "داعش انتهت كدولة لكنها لا زالت مستمرة كتنظيم إرهابي".
وأشاد العبادي بالرئيس دونالد ترامب، قائلا إنه "يحسن الاستماع بصورة جيدة"، مستشهدا بقرار الرئيس الأميركي استثناء العراق من قراره بشأن حظر سفر مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.
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