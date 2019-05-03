بولتون: الكسور واسعة النطاق للنظام غير الشرعي لمادورو واضحة للجميع

لفت مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، على أنّ "في يأسه لإخفاء الحقيقة، أوقف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ تشغيل محطات الإذاعة المجتمعية، وحظر الوصول إلى ​الإنترنت​".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الكسور واسعة النظام للنظام غير الشرعي، بما في ذلك داخل الدائرة الداخلية لمادورو، واضحة للجميع".