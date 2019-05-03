لفت مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، على أنّ "في يأسه لإخفاء الحقيقة، أوقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشغيل محطات الإذاعة المجتمعية، وحظر الوصول إلى الإنترنت".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الكسور واسعة النظام للنظام غير الشرعي، بما في ذلك داخل الدائرة الداخلية لمادورو، واضحة للجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: الكسور واسعة النطاق للنظام غير الشرعي لمادورو واضحة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.