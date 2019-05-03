ضابط اسرائيلي: الردع متبادل بيننا وبين حزب الله ما يحول دون هجمات إسرائيلية في لبنان

أكد ضابط احتياط رفيع المستوى في ​الجيش الإسرائيلي​، يُدعى كوبي ميروم في حديث للاذاعة العبرية في تعليق على تصريح وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ ان "وزير الدفاع ال​لبنان​ي لم يخطئ. للأسف، خلال السنوات الأخيرة، ونتيجة للقدرات الهائلة التي باتت في حوزة ​حزب الله​، أي قرابة ما يصل الى 150 ألف ​صاروخ​، فالردع متبادل بيننا وبينهم، وهو ما حال دون هجمات إسرائيلية في لبنان".

وأضاف "هذا يُعَدّ من التحديات الكبرى الماثلة أمام إسرائيل، لأن ما حدث وتَشكَّل هو تهديد هائل ليس بإمكان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن تتحمله. إنه خطر كبير جداً قادم من ​الشمال​، وهو ما يجب على ​الشعب الإسرائيلي​ أن يدركه ويتنبّه له".