اليازا: الرصيف مقفل مقابل قصر عدل بعبدا امام المشاة لصالح كمية كبيرة من ربطات الخبز

أوضحت "​اليازا​ أنه "بالقرب من ​قصر العدل​ في ​بعبدا​، الرصيف مقفل امام المشاة لصالح كمية كبيرة من ربطات الخبز غير المفتوحة". وطالبت اليازا بعدم منع المشاة من ممارسة حقهم باستعمال الرصيف وذلك بحسب شرعة حقوق المشاة الموجودة في ​قانون السير​ اللبناني. وسألت "لماذا نرى هذه الكمية من الخبز في هذا الوضع على الرصيف؟".

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