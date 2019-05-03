لفتت مصادر وزارية، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى "أنّها تستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة يوم الأحد".
وأكّدت أنّ "على الرغم من التشنّج الّذي ساد الجلسة السابقة، إلّا أنّها كانت أسرع، في حين أنّ جلسة الأمس كانت أبطأ إلى حدّ مضيعة الوقت على مواضيع استطرادية يمكن الاستغناء عنها، لأنّنا نناقش على تَماس مع الوقت"، مبيّنةً أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أبلغنا نيّته الانتهاء مساء الأحد، وإرسال الموازنة إلى رئيس المجلس النيابي ليحيلها إلى اللجان، ومن ثمّ إلى الهيئة العامة لإقرارها قبل نهاية هذا الشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: نستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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