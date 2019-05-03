نقلت صحيفة "الأخبار" عن وزير المال علي حسن خليل قوله قوله لوزير العمل كميل أبو سليمان ولرئيس الاتحاد العمالي العام بشّارة الأسمر اللذين التقياه أمس: "البعض لا يزال يدفع باتجاه رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المئة ورفع سعر صفيحة البنزين خمسة آلاف ليرة".
من جهتها، أكدت مصادر عمّالية معارضة لقيادة الاتحاد العمال العام انها لم تجد في التحرك الاتحاد سوى جزء من الصراع السياسي في البلد، انطلاقاً من مشهد هزلي عنوانه: الاتحاد العمالي الذي تسيطر عليه حركة أمل ينفّذ إضراباً ضد الإجراءات التي يقترحها وزير حركة أمل، والتي تطاول بشكل رئيسي الضمان الاجتماعي المسيطر عليه من قبل حركة أمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار عن وزير المال: البعض لا يزال يدفع باتجاه رفع الضريبة إلى 15 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.