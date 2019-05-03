الأخبار عن وزير المال: البعض لا يزال يدفع باتجاه رفع الضريبة إلى 15 %

نقلت صحيفة "الأخبار" عن وزير المال ​علي حسن خليل​ قوله قوله لوزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ولرئيس ​الاتحاد العمالي​ العام بشّارة الأسمر اللذين التقياه أمس: "البعض لا يزال يدفع باتجاه رفع الضريبة على ​القيمة المضافة​ إلى 15 في المئة ورفع سعر صفيحة ​البنزين​ خمسة آلاف ليرة".

من جهتها، أكدت مصادر عمّالية معارضة لقيادة الاتحاد العمال العام انها لم تجد في التحرك الاتحاد سوى جزء من الصراع السياسي في البلد، انطلاقاً من مشهد هزلي عنوانه: الاتحاد العمالي الذي تسيطر عليه ​حركة أمل​ ينفّذ إضراباً ضد الإجراءات التي يقترحها وزير حركة أمل، والتي تطاول بشكل رئيسي ​الضمان الاجتماعي​ المسيطر عليه من قبل حركة أمل.