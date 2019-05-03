لأول مرة.. عرض خصلة شعر للفنان ليوناردو دافينشي

ذكرت وكالة الأنباء (أنسا)، أنه تم أمس الخميس بإيطاليا، عرض ولأول مرة خصلة شعر لفنان عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دافينشي.

ويأتي عرض خصلة شعر هذا الفنان لأول مرة في متحف دا فينشى بمدينة توسكانا شمال غرب إيطاليا، مسقط رأسه، تزامنا مع الذكرى المئوية الخامسة لوفاة هذا المبدع الكبير.

وقال الخبير الإيطالي أليساندرو فيزوسى إن خصلة شعره، كانت قبل العثور عليها، محفوظة بشكل جيد ضمن مجموعة خاصة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخصلة “ستسمح لنا بالمضى قدما” فى البحث عن الحمض النووى لـ دافنشى.

ويتوقع خبراء إيطاليون أن يكشف تحليل للحمض النووي لخصلة شعر ليوناردو دافينشي لغزا استمر قرونا طويلة حول رفات هذا الرسام الإيطالي.

Advertisements

وكان الخبراء حددوا مكان رفات دافينشي منذ السنوات الماضية في كنيسة شاتو دامبواز الصغيرة في مدينة سان هوبير في جنوب إيطاليا.

و يأمل المتخصصون الذين سيعكفون على دراسة هذا الأثر المهم من الفنان العبقري أن تساعدهم الاختبارات الوراثية في تحديد صحة نسبة الرفات إلى دافينشي.

و بمناسبة مرور خمسمئة عام على وفاة ليوناردو دافنشي (1452-1519) والتي تصادف ذكراها 2 ماي، تقيم المؤسسات الثقافية الفنية في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا تظاهرات مختلفة بدءا من اليوم وحتى نهاية السنة، تتناول تجربة أحد أبرز عباقرة عصر النهضة.