صفقة القرن تكرس القدس عاصمة للاحتلال ولا تتضمن حل الدولتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، الخميس، أنّ خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط، ما تسمى "صفقة القرن"، ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل ولن تأتي على ذكر حلّ الدولتين.

وقال صهر الرئيس الأميركي خلال مؤتمر نظّمه معهد واشنطن للأبحاث "أدرك أنّ هذا يعني أشياء مختلفة باختلاف الأشخاص. إذا قلت: دولتين، فهذا يعني شيئا للإسرائيليين وشيئا آخر مختلفا عنه للفلسطينيين".

وأضاف "لهذا السبب قلنا إنّ كلّ ما علينا فعله هو أن لا نأتي على ذكر ذلك. فلنقل فقط إنّنا سنعمل على تفاصيل ما يعنيه ذلك"، دون مزيد من التوضيح.

وبحسب كوشنر فإنّ خطة السلام التي أعدّها وسط تكتّم يكاد يكون غير مسبوق، وعاونه فيها فريق صغير قيل إنّه قريب جدا من إسرائيل، "تعالج الكثير من الموضوعات بطريقة قد تكون أكثر تفصيلا من أي وقت مضى".

Advertisements

وأضاف "آمل أن يُظهر هذا للناس أن الأمر ممكن، وإذا كانت هناك خلافات، آمل أن يركّزوا على المحتوى التفصيلي بدلا من المفاهيم العامة"، معتبرا أنّ هذه المفاهيم المعروفة منذ سنوات فشلت حتى الآن في حلّ هذا الصراع.

وإذ أكّد أنّ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "سيكون جزءا من أي اتفاق نهائي"، دعا كوشنر الدولة العبرية إلى تقديم تنازلات".

غني عن البيان التأكيد صفقة القرن تعتبر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تصفية القضايا الجوهرية، وبضمنها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين والاستيطان والحدود.

