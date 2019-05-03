كوشنر: خطة السلام للشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جيدة

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن خطة السلام للشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخطة عمل لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل.



وأضاف كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن "ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية، ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل".

وكان جاريد كوشنر، أعلن أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وقال كوشنر، في منتدى مجلة تايم، إنه كان يأمل في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف.

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وأضاف كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب، "عند الانتهاء من ذلك سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وبعد ذلك سنكشف عن خطتنا".

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد، أنه لن يوافق أحد على الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، مضيفا أن جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي أبلغ عددا من الدبلوماسيين في واشنطن أنه سيتم نشر الخطة بعد انتهاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية في مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مضمون هذه الخطة، ولكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موضوع القدس أسقط عن طاولة المفاوضات دعا الفلسطينيين إلى الرفض المسبق لها.

وأضاف اشتية: "لن نستسلم بفعل الحرب المالية التي تقودها الولايات المتحدة من جانب وإسرائيل من الجانب الآخر، من أجل القبول بصفقة القرن، وعلى الدول العظمى إلى جانب الدول العربية ودول البريكس أن تبدأ العمل لتشكيل مجموعة عمل دولية مشتركة لرعاية العملية السلمية في مواجهة صفقة القرن التي لن يوافق عليها أحد".