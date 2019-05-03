انت الان تتابع مقتل وإصابة 9 مدنيين في قصف باكستاني بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال مسؤولون أفغان، اليوم الخميس، إن أربعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون بجروح؛ إثر قيام القوات الباكستانية بقصف الجانب الأفغاني من خط ديورند الحدودي. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عادل حيدر المتحدث باسم حاكم إقليم خوست قوله إن القوات الباكستانية استهدفت عدة قرى في مقاطعة "سبرة" بالإقليم، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. وقُتل وأصيب 18 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في إقليم (فارياب) بشمال أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن ما لايقل عن 11 مسلحا قتلوا، فيما أصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق دولاباد وخواجا سبوزبوز وقيصر.وكان ما يقل عن 40 من مقاتلي طالبان قد قتلوا في 15 أبريل وأصيب 12

Advertisements