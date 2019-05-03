وكالات

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، استعادة سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة اسبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن محيط كوبري مطار طرابلس العالمي (القديم) شهد اشتباكات عنيفة. وقال الخرطوش فى تصريح له، اليوم الجمعة إن "القوات المسلحة العربية الليبية نجحت اليوم في استعادة سيطرتها على منطقة اسبيعه بالكامل وتأمينها"، مشيرا إلى أن "الجيش الليبي استعاد سيطرته كذلك على سوق السبت وحتى الكسارات ومنطقة...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يستعيد السيطرة على عدة مناطق بـ طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.