نحاس: آن أوان ضبط الإنفاق ويجب اعتماد مقاربة علمية بالتعاطي مع ملف مخصصات النواب

شدّد مقرّر ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​، على "وجوب اعتماد مقاربة علميّة ومدروسة في التعاطي مع ملف مخصّصات وتعويضات النواب سواء الحاليّين أو السابقين وتقاضي بعضهم راتبين". ولفت في تصريح صحافي، إلى "وجوب العودة إلى بعض التجارب في دول أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال، على أن يتمّ ذلك بإنصاف وعدالة من دون التعاطي مع الموضوع كما لو أنّه "قميص عثمان". وركّز على أنّ "لا شكّ أنّه آن أوان ضبط الإنفاق، ولذلك ينفع أن نضع كلّ الملفات دون استثناء على طاولة البحث".

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