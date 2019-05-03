ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريق نفايات داخل منزل مهجور في تلة الخياط - بيروت، وحريقًا مشابهًا داخل منزل مهجور في السبتية - المتن".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا ثالثًا شبّ داخل دراجة كهربائية في تل عباس - عكار"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريقي نفايات في تلة الخياط والسبتية وثالث شب داخل دراجة في تل عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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