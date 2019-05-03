إخماد حريقي نفايات في تلة الخياط والسبتية وثالث شب داخل دراجة في تل عباس

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريق ​نفايات​ داخل منزل مهجور في تلة الخياط - ​بيروت​، وحريقًا مشابهًا داخل منزل مهجور في ​السبتية​ - ​المتن​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا ثالثًا شبّ داخل دراجة كهربائية في ​تل عباس​ - عكار"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".