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إخماد حريقي نفايات في تلة الخياط والسبتية وثالث شب داخل دراجة في تل عباس

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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريق ​نفايات​ داخل منزل مهجور في تلة الخياط - ​بيروت​، وحريقًا مشابهًا داخل منزل مهجور في ​السبتية​ - ​المتن​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا ثالثًا شبّ داخل دراجة كهربائية في ​تل عباس​ - عكار"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

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