الأخبار:"بلاك ووتر" تعود إلى العراق وأول نشاطاتها نقل معدات عسكرية للأنبار

علمت "الأخبار" من مصادر مقرّبة من القائم بالأعمال الأميركي في العراق جودي هود أن أول نشاطات "بلاك ووتر" في العراق تمثّل في نقل معدات عسكرية أميركية من الأردن إلى غربي محافظة الأنبار، بالتنسيق الكامل مع قاعدة عين الأسد، ثاني أكبر قاعدة في البلاد.
وكشفت المصادر أن الشركة تعمل حالياً في القاعدة نفسها على تدريب عناصر من تنظيم "داعش"، لافتة إلى أنها ضمّت قبل أيام إلى برامجها نحو ألف من هؤلاء.
وكانت مصادر ميدانية قد كشفت، لـ"الأخبار"، إبان اشتداد المعارك في الجيب الأخير للتنظيم في محافظة دير الزور السورية، أن ناقلات ترافقها قوات أميركية أقلّت عناصر من "داعش" من بلدة الباغوز إلى عين الأسد.
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