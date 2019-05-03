سلطات ماليزيا أفرجت عن فيتنامية متهمة بالمشاركة في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

أفرجت السلطات الماليزية عن فيتناميّة اعتُقلت بتهمة المشاركة في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ ​كيم جونغ نام​، في عام 2017.

وبيّن محامي الفيتنامية، هشام تيه-بوه-تيك، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ "موكّلته دوان ثي-هونغ (30 عامًا) خرجت من سجنها الواقع قرب العاصمة كوالالمبور".

وكانت ​النيابة العامة​ الماليزية الّتي تعرّضت لضغوط من الدبلوماسية الفيتنامية، قد أسقطت في الأول من نيسان الماضي عن الشابة تهمة القتل، ووجّهت إليها تهمة جديدة هي التسبّب بجروح بواسطة سلاح خطر.

وعلى الإثر أقرّت المتّهمة بذنبها بالتهمة الجديدة ليحكم عليها بالسجن لمدّة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، تمّ تخفيضها لاحقًا بدعوى حسن السلوك، وأُطلق سراحها اليوم الجمعة بعدما احتُسبت فترة توقيفها من ضمن مدّة العقوبة.