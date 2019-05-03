الجيش الليبي يسيطر على عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، استعادة سيطرة ​قوات الجيش الليبي​ على منطقة اسبيعة جنوب العاصمة الليبية ​طرابلس​، مشيرا إلى أن محيط كوبري مطار طرابلس العالمي (القديم) شهد ​اشتباكات​ عنيفة.

يذكر انه بدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة ل​حكومة​ الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب ​منظمة الصحة العالمية​. فيما تقدر ​المنظمة الدولية للهجرة​ أعداد ​النازحين​ بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

وأعلنت ​القيادة​ العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته ب​الإرهاب​ في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.