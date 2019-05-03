الجيش الليبي يسيطر على عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، استعادة سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة اسبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن محيط كوبري مطار طرابلس العالمي (القديم) شهد اشتباكات عنيفة.
يذكر انه بدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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