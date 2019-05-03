انهيار أرضي يسبب بانهيار عشرات المنازل في بوليفيا

تسبب انهيار أرضي في بوليفيا، إلى تدمير عشرات المنازل، حيث رصد السكان عبر هواتفهم المحمولة بيوتهم وهي تنهار واحدا تلو الآخر .
وأفادت وسائل إعلام بوليفية، محلية أن 3 أشخاص من بينهم زوجان مسنان، اعتبرا في عداد المفقودين جراء انهيار المنازل، في حين قالت فرق الإنقاذ إن أحدا لم يصب بأذى.
وأمر المسؤولون الحكوميون، موظفي الطوارئ بإجلاء 88 عائلة، بعد اكتشاف تشققات في الجدران الخارجية لبعض المنازل في الآونة الأخيرة.
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