كوشنر: خطة السلام للشرق الأوسط واقعية وستكون نقطة بداية لمعالجة قضايا جوهرية

ركّز مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، على أنّ "خطة السلام للشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جديدة لمعالجة قضايا جوهرية، ولمعالجة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".
وأوضح كوشنر في تصريح لـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، "أنّه يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين، ومن المتوقّع الكشف عن مقترحاته في حزيران بعد انقضاء شهر رمضان"، مبيّنًا أنّ "ما سنتمكّن من إعداده هو حلّ نعتقد أنّه سيكون نقطة بداية جيّدة للقضايا السياسيّة، ومن ثمّ إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل"،
ولفت كوشنر إلى أنّ "الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ"، منوّهًا إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستبحث إمكانيّة ضمّ إسرائيل لمتسوطنات الضفة الغربية، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
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