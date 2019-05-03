محافظ كفر الشيخ يشكل لجنتين لبحث تثبيت المتعاقدين بالصحة والتربية والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أمس الخميس، القرار رقم 7548 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لبحث الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلاف في البيانات المرسلة اليهم من مديرية التربية والتعليم وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل.

ومنح محافظ كفر الشيخ اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها علي أن تعد تقريرها اللازم نحو الأمر للعرض خلال 15 يومًا من تاريخه، والموافاة ببيان من مديرية التنظيم والإدارة بالحالات المستوفاة لتوقيع خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال السير في اجراءات التثبيت خلال 72 ساعة من تاريخه.

تشكل اللجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وعضوية كل من من عمار غمري حميدة، بمديرية التنظيم والإدارة، وعلي عبدالعاطي علي، بمديرية التنظيم والإدارة، وإبراهيم خضر، بمديرية التربية والتعليم، وعبدالله الوحش، بمديرية التربية والتعليم، فوزي مبروك بمديرية التربية والتعليم، مندوب من مديرية التربية والتعليم "مقرر"، مندوب من مديرية التنظيم والإدارة "مقرر".

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كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 7549 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لبحث الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلافًا في البيانات المرسلة إليهم من مديرية الشئون الصحية وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل.

وقرر محافظ كفر الشيخ الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإنجاز أعمالها وعلي أن تقوم بإعداد تقريرها اللازم في هذا الخصوص للعرض خلال 15 يوم من تاريخه، والموافاة ببيان من مديرية التنظيم والإدارة بالحالات المستوفاة لتوقيع خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال السير في اجراءات التثبيت خلال 72ساعة من تاريخه.

تشكل اللجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعضوية كل من من أحمد شاهين، وصبحي سعيد، بمديرية التنظيم والإدارة، وسليمان الزواوى، بمديرية الشئون الصحية، ومرسي القزاز، بمديرية الشئون الصحية، وأحمد شرابى مديرية الشئون الصحية، و مندوب من مديرية الشئون الصحية "مقرر"، مندوب من مديرية التنظيم والإدارة "مقرر".