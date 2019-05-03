"ماتت أمهم بالإيدز والأب مسجون".. "التضامن" تنقذ 3 أطفال بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أنقذت أجهزة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، 3 أطفال يواجهون ظروفا غير عادية، بعد أن اضطروا للعيش بدون والديهم المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة، إذ فقدت أمهم حياتها بعد معاناة مع المرض الذي نقلته لإحدى بناتها، بينما يقضي الأب حامل نفس المرض فترة عقوبة بالسجن.

وقال رضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن المديرية تابعت ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة طفلة تعيش في ظروف غير عادية مصابة بمرض نقص المناعة، تبلغ من العمر 3 سنوات لأسرة من أم و أب و 2 من الإخوة، وأن الوالدين مصابين بمرض نقص المناعة.

وأضاف في تصريح صحفي، مساء أمس الخميس، أنه جرى توجيه فريق التدخل السريع و إدارة الأسرة و الطفولة و لجنة حماية الطفولة و تحرك الجميع لصالح إنقاذ الطفلة وإخوتها، لافتا إلى أن الأم و الابنة خضعتا للعلاج بالمستشفى، في حين الأب يقضي فترة عقوبة بالسجن، بينما الابنين الآخرين لهذه الأسرة تم إيداعهما بإحدى دور الرعاية التابعة للمديرية.

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وأوضح أنه رغم محاولات إنقاذ الأم إلا أنها توفيت، أمس، وخضعت الابنة للعلاج من بعض الأعراض الناتجة عن المرض، و تطلب الأمر خروجها من المستشفى بعد انتهاء فترة علاجها.

وأشار إلى أن أجهزة المديرية تابعت المساعدة لتودع الطفلة بإحدى الدور لتقديم الرعاية اللازمة لها في النواحي الاجتماعية والنفسية والصحية، والعمل على دعم الطفلة وإخوتها في ظل الظروف القاسية التي تواجهها .

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