"10 آلاف شخص".. "جوجل" تكشف استراتيجيتها لمراجعة المحتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أبلغت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت لجنة البيت الأبيض أنها تنفق سنويًا مئات الملايين من الدولارات على مراجعة المحتوى، وقالت: "إنها استعرضت يدويًا أكثر من مليون مقطع فيديو، يشتبه بأنه إرهابي على يوتيوب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019".

وكشفت "جوجل" في رسالة بتاريخ 24 أبريل إلى لجنة البيت الأبيض أن المراجعة اليدوية وجدت أن 90 ألف مقطع فيديو ينتهك سياستها المتعلقة بالإرهاب.

وكان رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي للأمن الداخلي حث في شهر مارس كبار المسؤولين التنفيذيين في "جوجل"، و"فيسبوك"، و"تويتر"، و"مايكروسوفت" على القيام بعمل أفضل لإزالة المحتوى السياسي العنيف بعد بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي لحادثة إطلاق نار جماعي في نيوزيلندا.

وبعد بيان موجز في شهر مارس، طلب ماكس روز، الذي يرأس لجنة فرعية معنية بالاستخبارات ومكافحة الإرهاب، من الشركات الأربع في خطاب بتاريخ 10 أبريل الكشف عن ميزانياتها لبرامج مكافحة الإرهاب وعدد الأشخاص الذين يعملون في برامج مكافحة الإرهاب فقط.

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وقال روز في بيان: إن شركة فيسبوك لم ترد، كما أن الشركات الأخرى لم ترد بشكل كامل أو مباشر على أسئلته، وردًا على خطاب روز، فقد أوضحت تويتر بتاريخ 24 أبريل أن تحديد مبلغ بالدولار يتعلق بجهودها الواسعة هو طلب معقد.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أضافت الشركة أن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة العالمية لديها البالغ عددها 4100 شخص يشارك في مراجعة المحتوى.

وارتفعت تكاليف "جوجل" للربع الأول من العام الحالي بنفس مستوى ارتفاع الإيرادات تقريبًا، حيث زادت بنسبة 16.5% بالمقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكي.

وازدادت النفقات بشكل أسرع من الإيرادات خلال العامين الماضيين، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المستثمرين في ظل التدقيق المتزايد على ممارسات الخصوصية الخاصة بشركة جوجل، ومنصة يوتيوب.

وقالت "جوجل" في رسالتها إلى لجنة البيت الأبيض: "إن لديها أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على مراجعة المحتوى في جميع فروع الشركة".