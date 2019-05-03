بدء تنفيذ قوافل طبية لأساتذة طب أسيوط بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، الخميس، بدء تنفيذ برامج القوافل الطبية الدورية من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة أسيوط إلى محافظة الوادي الجديد، بواقع قافلة أسبوعيا.

وأكدت مشرف، في بيان، الجمعة، أن المديرية بدأت استقبال أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب جامعة أسيوط لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الجراحات بالمجان لأبناء المحافظة، بمقر مستشفي الخارجة العام، وذلك في التخصصات الطبية النادرة بالمحافظة، والتي تتوافر في مستويات الخدمة بمستشفيات الجامعة.

أضافت مشرف، أن محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، نجح في إبرام عقدة اتفاقيات مع جامعة أسيوط، وعدة جامعات حكومية وخاصة ومؤسسات خيرية لإيفاد قوافل طبية وأساتذة في الجامعة لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الخدمة الطبية بالمجان، وتخفيفا عليهم في تحمل مشقة السفر للحصول على الخدمات الطبية التي لا تتوافر إلا في المستشفيات الجامعية والمحافظات الأكبر من حيث عدد السكان.

من جانبه أكد دكتور محمود ثابت عبد الله، مدرس جراحة عامة ومناظير بكلية الطب جامعة أسيوط، أن زيارة اليوم تأتي تفعيلا بروتوكول التعاون مع صحة الوادي الجديد، ولخدمة المرضي تخفيفا عليهم من مشقة السفر لمحافظة أسيوط والحصول علي الخدمات الطبية التي لا تتوافر في المحافظة، والقافلة تشمل اليوم 4 اطباء في تخصصات الجراحة العامة والمناظير وأمراض الدم والأورام.

Advertisements

أضاف محمود، أن مستشفي الخارجة العام، تمتلك تجهيزات طبية لي أعلي مستوي ومناظير متطورة وتعمل بكفاءة عالية، وهناك بعض الكواشف والتجهيزات الخاصة ببعض الفحوصات تحتاجها المستشفي لاستكمال الخدمة الطبية علي مستوي عالي، وجري إبلاغ الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بها، ووعدت بتوفيرها خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبها أكدت الدكتورة هويدا عبد الحكيم نفادي، أستاذ أمراض الدم وزع النخاع، بكلية طب جامعة أسيوط، أنها سعيدة بتواجدها في محافظة الوادي الجديد، وأن مستشفي الخارجة العام، علي مستوي عالي جدا من التجهيزات الطبية، وجري مطالبة، مسئولي قطاع الصحة بالوادي الجديد، بعمل حصر كامل وإحصائية متكاملة، لمرضي الدم في المحافظة، لعمل متابعات دورية لهم في ظل أن أمراض مزمنة حيث تنتشر في المحافظ عدة أمراض أشهرها " أنيميا الخلايا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط" وذلك في ظل انتشار زواج الأقارب بالمحافظة وهو احد أسباب هذه الأمراض المزمنة.

أضافت هويدا، أن مستشفي الخارجة العام، تحتاج توافر عدد كافي من أطباء تخصص عناية مركزة، وهو ما جري مطالبة مدير مستشفي الخارجة العام، بتوفيره وبالفعل وعد بتوير عدد من الأطباء في هذا التخصص لإمكانية متابعة الحالات المرضية التي سيجري لها عمليات جراحية دقيقة، إضافة الي التنسيق مع وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، لتوفير كواشف وتجهيزات خاصة بتحاليل أمراض الدم مثل بذل النخاع داخل معمل مستشفي الخارجة العام، توفيرا علي المرضي في ظل ارتفاع أسعارها في المعامل الخارجية سواء داخل المحافظة او خارجها.

وقال وكيل مديرية الصحة بالوادي الجديد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، الدكتور صلاح محمد علي، إن القافلة ستستمر بشكل أسبوعي لخدمة المرضي أبناء المحافظة بواقع الخميس من كل أسبوع تبدأ أعمالها من الساعة 8 صباحا وتستمر حتي الساعة 6 مساء، في تخصصات جراحة أورام وجراحة عامة وأمراض دم، ومناظير، وجاري التعاقد مع تخصصات عناية مركزة، و مخ وأعصاب وأوعية دموية، وقلب خلال الفترة القليلة المقبلة.