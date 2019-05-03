توزيع وتكريم أطفال أيتام وأمهات مثالية بواحة الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، مساء الخميس، تكريم ١٥ أمًا مثالية و توزيع 11 شيكًا على الفتيات الأيتام المقبلات علي الزواج، بواقع ١٠ آلاف جنيه لكل عروس كمساهمة من الجمعية في تجهيزهم ، كما جري خلال الاحتفالية توزيع مساعدات مالية ل 70 طفل يتيم من أبناء المركزين.

وحسب بيان، أمس الخميس، أكد كمال، أن الاحتفالية جرى تنظيمها بالتعاون بين مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة مع جمعية الأورمان احتفالية يوم اليتيم بقاعة الدكتور سيد سيف بمركز الداخلة لتكريم عدد من العرائس والأطفال الأيتام بمركزي بلاط والداخلة