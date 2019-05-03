مستشار ترامب: خطة السلام بالشرق الأوسط ستكون نقطة انطلاق للحل السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، إن خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" ستكون نقطة انطلاق للحل السياسي.

وأضاف كوشنر خلال مشاركته في ندوة استضافها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مساء الخميس: "خطة السلام ستكون وثيقة عميقة وعملية تقدم نقطة انطلاق للحل السياسي وأسسا للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف: "الإطار المقترح واقعي وسيؤدي إلى وضع أفضل للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وسنبدأ بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وانتقد كوشر من وصفهم بـ "المستفيدين من استمرار الصراع الذين يهاجمون خطة السلام وهم لم يقرؤوها بعد".

وقال: "نريد للفلسطينيين أن يعيشوا حياة أفضل، ومن الناحية الأخرى ضمان أمن إسرائيل وأن تكون أكثر قوة".

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وتابع: "نعمل على تنقيح الوثيقة النهائية للخطة لتسليمها للرئيس ترامب".

وقال كوشنر إلى أن "القدس عاصمة إسرائيل، هي جزء من أي اتفاقية نهائية".

وأردف: "كان هناك قرار يعترف بالقدس، هذا كان صعبا لأن الناس غير معتادين على رئيس يحافظ على وعده والإقرار بالحقيقة، والقدس عاصمة إسرائيل.. هي الحقيقة، وستكون جزءا من أي اتفاقية نهائية وأعتقد أن هذا مكون مهم".

وحول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان قال إن "إسرائيل سيطرت على هضبة الجولان لأكثر من خمسين سنة وهناك فوضى الآن في سوريا، لا شك في أن الجولان يجب أن تكون جزءا من إسرائيل".

وكان كوشنر قد أعلن في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية ستعلن عن خطة السلام بعد شهر رمضان.