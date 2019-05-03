شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عمليات استباقية تكشف مخازن أسلحة لـ«داعش» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)بعد ٣ أيام على ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في رسالة متلفزة أثارت قلق المستويات السياسية والأمنية العراقية، تمكنت قوى مكافحة الإرهاب من العثور على مخازن متفجرات لتعود لـ«داعش» في سهل نينوى.
وقالت مراسلات أمنية عراقية، اطلعت عليها "الخليج 365"، إن قوات الشرطة الاتحادية عثرت على أكثر من 50 عبوة ناسفة جنوبي نينوى، وعلى أسلحة جنوبي بغداد.
وقال قائد الشرطة الاتحادية في تصريحات له إن قوات الشرطة الاتحادية نفذت عملية تطهير الطريق الرابط بين قريتي الحمدانية وطويلعة (جنوبي نينوى)، وأسفرت عن العثور على 51 عبوة ناسفة تم رفعها من دون حادث.
وأضاف أن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت عملية استباقية لتفتيش منطقة حي الإعلام في بغداد وتم العثور على أسلحة مختلفة تعود لـ«داعش».
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