شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات:«الأولوية» في ليبيا هي «مواجهة الإرهاب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أبوظبي)

أعلنت الإمارات أمس (الخميس) أن «الأولوية» في ليبيا هي «مواجهة الإرهاب»، مشيرة إلى أن «الميلشيات المتطرفة» تواصل سيطرتها على العاصمة طرابلس.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تويتر باللغة الإنجليزية أن «الأولوية في ليبيا هي مواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها»، مضيفاً: «اتفاق أبوظبي أعطى الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تواصل المليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي».

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وقائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر توصلا في الإمارات في فبراير الماضي إلى اتفاق من أجل «إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات عامة».

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وأدت المعارك التي وقعت خلال شهر أبريل الماضي حول العاصمة الليبية طرابلس إلى سقوط 376 قتيلا و1822 جريحا، حسب ما أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر، من إتمام شهرها الأول.

من جهة أخرى، أظهر مقطع فيديو مسرب التقطه أحد موظفي ميناء مصراتة، (الثلاثاء) الماضي، ما قال إنها 20 ألف صاروخ، يعتقد أنها حمولة السفينة الإيرانية التي رست في الميناء قبل أيام وأثارت الكثير من الغموض.

وقالت صحيفة «المرصد» الليبية إن ما يظهر الفيديو عبارة عن حمولة 100 حاوية وصلت ميناء مصراتة، المتحالفة مع مليشيات طرابلس، مضيفة أنه «سيجري نقلها إلى المكان المعلوم لتوزيعها على الجبهات»، ونقلت الصحيفة عن المصادر التي تحصلت على هذا التسريب تأكيدها أن هذه الكميات هي عبارة عن حمولة السفينة الإيرانية الغامضة «شهر كورد» التي رست في الميناء قبل أيام، ودارت الشبهات حول حمولتها المجهولة التي انتهى تفريغها أمس الأول (الأربعاء).

ويأتي الفيديو في أعقاب إصدار مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أمرا بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة، بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأمريكية.