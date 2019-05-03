شكرا لقرائتكم خبر عن نفط إيران «تحت الصفر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انتهت أمس (الخميس) مهلة الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى مزيد من الضغط على طهران، إذ لن تتمكن 8 دول، بدءا من اليوم، من استيراد النفط الإيراني، أبرزها: «الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتركيا». وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وتصفيرها، وحرمان إيران من مصدر دخلها الرئيسي. وتسببت الضغوط الأمريكية على إيران في انهيار اقتصادها، إذ تراجعت صادراتها النفطية بنسبة 53%، منذ ذروتها في شهر مايو الماضي إلى 1.3 مليون برميل يوميا، علما أن طهران تصدر النفط إلى البلدان التي كانت واشنطن قد أعفتها فقط. وتستورد الصين وحدها أكثر من 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، أما الهند فتستورد 405 آلاف برميل من النفط من إيران، وكوريا الجنوبية تستورد 285 ألف برميل. ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد الإيراني من ضعف العملة المحلية والعقوبات الأمريكية المشددة على صادراته من النفط، الأمر الذي يمكن أن يزيد من معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1980، وفقا لصندوق النقد الدولي.