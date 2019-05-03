شكرا لقرائتكم خبر عن موردانت وزيرة للدفاع في بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أمس (الخميس)، تعيين بيني موردانت وزيرة للدفاع خلفاً لقافين ويليامسون الذي تم إعفاؤه من منصبه. أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أمس (الخميس)، تعيين بيني موردانت وزيرة للدفاع خلفاً لقافين ويليامسون الذي تم إعفاؤه من منصبه. وكانت موردانت تشغل حقيبة التعاون الدولي قبل توليها المنصب الجديد، حيث تعتبر أول امرأة في تاريخ بريطانيا تشغل منصب وزيرة الدفاع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موردانت وزيرة للدفاع في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.