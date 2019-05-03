شكرا لقرائتكم كوشنر: خطة السلام واقعية وقابلة للتنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الخميس، أن خطة السلام للشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخطة عمل لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل.

وقال كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل"، مشيراً إلى أن الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ.

كما أضاف أن الولايات المتحدة ستبحث إمكانية ضم إسرائيل لمتسوطنات الضفة الغربية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ويعكف كوشنر على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين ومن المتوقع أن يكشف عنها النقاب في يونيو/حزيران بعد شهر رمضان.