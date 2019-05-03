شكرا لقرائتكم شاهد ما قال جنبلاط عن الأسد والطائفية والقضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تطرق رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في مقابلة خاصة مع "العربية"، إلى العديد من القضايا والملفات السياسية اللبنانية منها والإقليمية، على غرار الملف السوري والقضية الفلسطينية، والطائفية بلبنان، وفيما يلي مفضل ما جاء في المقابلة.

نبدأ بالملفات الإقليمية وتحديدا سوريا بعد 8 سنوات على الثورة السورية بشار الأسد ما زال على كرسيه هل أخطأت في الحسابات أم أن أمرا كبيرا حصل فقتل نصف مليون إنسان وشرد 12 مليون سوري؟

ليست قضية خطأ في الحسابات لكن هناك شعب أراد الحياة والحرية أتت قوى وتدخلت لصالح النظام هي أولا إيران الجمهورية الإسلامية ثم روسيا وبنفس الوقت الغرب تخلى عن الشعب السوري، تخلى عن الشعب السوري ولم يساعد الشعب السوري الثورة المدنية وحتى الثورة المسلحة عندما كانت وطنية. لاحقا أدخلت إلى سوريا عناصر غريبة عجيبة عناصر متطرفة فنجح النظام مؤقتا بالقول إما أنا أو داعش أو أنا أو التطرف والغرب تخلى.

كان بالإمكان الإطاحة ببشار الأسد برأيك؟

أعتقد سنة 2012 نعم لكن عندما جرى الاتفاق الكيمياوي تذكرين الاتفاق الكيمياوي في بيتسبورغ بين أوباما و بين بوتين تخلوا نهائيا عن مناصرة الشعب السوري والقوى الوطنية الشبه العلمانية.

إذا ثمن الصفقة النووية بين الغرب وإيران كانت سوريا.. أحد الأثمان

أعتقد آنذاك كانت الثورات في أوجها تذكرين ممثل الإدارة بيل بيرنز في عمان وغيرهم.

يعني بشار الأسد باقي 20 أو 30 سنة

لا يستطيع أن يبقى، باقي على ماذا باقي على ركام سوريا وعلى شعب مشرد في لبنان وفي الأردن وفي تركيا في كل مكان، على ماذا باقٍ؟ باقٍ نتيجة الجيوش الموجودة في سوريا الجيش الروسي والجيش الإيراني ثم ماذا؟

عمر البشير الرئيس السوداني قتل نصف مليون إنسان وبحقه مذكرة جلب (جنبلاط يقول اوكامبو) وعاد المجتمع الدولي وحضنه (جنبلاط يقاطع لم يحضنه) هل ممكن أن يحضن المجتمع الدولي بشار الأسد ويعود إلى طاولة الجامعة العربية؟

ثورة الشعوب ليس لها حساب دقيق عندما يثور شعب يثور ليس لها حساب دقيق هناك في سوريا ثار الشعب في درعا ولذلك لا يريد بشار عودة كل المهجرين ولا أعتقد أنه يستطيع أن يكمل الطريق هذا رأيي.

البشير طيب حكم 30 عاما ومن قبله بوتفليقة حكم أيضا 20 عاما ثم أتى الشعب وقال كفى، سيأتي يوم يقول الشعب السوري كفى وحتى الشعب المهجر في الخارج يقول كفى.



غالبية السنة في سوريا مع بشار الأسد

غير صحيح بعض من سنة المدن وهذه كانت لعبة حافظ الأسد باستمالة البورجوازية السنية والمسيحية وغيرهم استمالتهم في الأعمال وتركوا الريف لكن الريف الذي هجر من الغوطة من داريا من غيرها من المناطق من حمص وأهل حلب هل تعتقدين أن جميعهم مع بشار.

ولكن لنتحدث بصراحة اليوم إذا نظرت إلى المشهد السياسي السوري هل من شخص واحد تعتقد أن بإمكانه قيادة سوريا، من البديل لبشار الأسد؟

يعني ممنوع أن يكون هناك نظام مدني في سوريا أو حكومة مدنية يعني يجب أن يكون هناك شخص ديكتاتور منذ عام 1970 وهو شخص واحد يدير سوريا معقول؟ ليس هناك بديل ديمقراطي بديل حريات تبادل أحزاب إلى آخره هذا المنطق أرفضه.

ماذا تقول للدروز في سوريا؟

أقول للشعب السوري إن يوما ما ستأتي الحرية والدروز هم سوريون بالأساس هم جزء من الشعب السوري علاقتي بالشعب السوري وبالانتفاضة السورية لم تكن موضوع علاقتي بدروز سوريا بل علاقة مبدأ مع الشعب السوري.

ماذا تقول عن الدور الإيراني في المنطقة بدء من سوريا؟

الدور الإيراني أوصلنا إلى هذا الأفق المسدود حيث جرت المواجهة أو اليوم المواجهة على قدم وساق بين إيران وبين الولايات المتحدة، وكنا بغنى أن تساند إيران النظام السوري على حساب الشعب السوري وأن تدخل إلى اليمن بهذه الطريقة واليوم يهددون بقصف كل مدن الخليج.

ولم يعد عربيا؟

سيعود عربيا لكن الهوية العربية التي كنا نحلم بها آنذاك أو كانت في أوجها آنذاك انهزمت في عام 1967 عندما انهزم عبد الناصر ولكن ستعود نحن عرب. عرب مع التعدد والتنوع وليس على طريقة الأنظمة الديكتاتورية البعثية في العراق وسوريا أو حتى طريقة عبد الناصر.

قتل والدك وعدت وفتحت صفحة جديدة مع النظام السوري في 78

كنت مجبرا، شو بدي قلك بدنا نفتح الجراح.. نتيجة التحالفات الداخلية اللبنانية وحسابات خاطئة لبعض الفرقاء ثم كانت إسرائيل قد بدأت باحتلال لبنان سنة 1977.

هل ترى نفسك يوما ما تصافح بشار الأسد؟

لا لا سأستمر بموقفي المبدئي وسأستمر وضميري مرتاح إلى آخر نقطة من حياتي.

حزب الله، موجود بقوة في الحكومة هناك شعور أن لبنان أصبح دولة حزب الله

لا كمان غلط الحزب يمثل شريحة معينة من الشعب اللبناني ولكن بنفس الوقت يمثل الامتداد الإيراني ولكن لا في يوم ما من التوفيق إن لبنان أولا أفضل لحزب الله من الامتداد الإيراني لا بد ولكن هذا يحتاج إلى وقت.

الحزب نشأ بعقيدة إيرانية بتمويل إيراني منذ الثمانينيات لماذا يفك الارتباط الآن؟

نشأ بعقيدة إيرانية آنذاك حافظ الأسد هو الذي سهل وجودهم في البقاع ثم امتد وكانت الذريعة وليس ذريعة كان الوجود الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قاتلنا إسرائيل كحركة وطنية وقاتل إسرائيل عرفات، أتى الحزب وأتت حركة أمل وكانت الأحزاب بقي الحزب مستفردا بقرار الجنوب.

نحن نطمع أن تستفرد الدولة اللبنانبة فقط بالقرار العسكري والأمني والجنوبي في يوم ما بالحوار .

كيف علاقتك مع حزب الله؟

اتفقنا مع الحزب على تنظيم الخلاف يعني نحن نختلف مع الحزب حول موضوع سوريا وحول التدخل في سوريا معهم ومع الإيرانيين ولكن بنفس الوقت نعتبر أنهم قوة أساسية في لبنان سياسية وعسكرية طبعا عندما تقولين عسكرية.. طرحنا في الماضي أيام الرئيس ميشال سليمان قضية الاستراتيجية الدفاعية يعني أن يستوعب بقرار من حزب الله يستوعب الجيش اللبناني الدولة اللبنانية الجهاز العسكري للحزب ولكن هذا ليس قرارا موحدا لبنانيا هذا قرار لبناني والحزب يوافق وننتظر.

من يعيد التوازن الداخلي في لبنان هل قيام حزب مسلح آخر ميليشيا أخرى؟

لا لا نحن نؤمن بالدولة آمنا ونقولها في كل لحظة الدولة فقط وهم جزء من الدولة وأعتقد أنهم سيدركون في يوم ما أن وحدها الدولة تحميهم.

هل خرج لبنان من الحضن العربي؟ هل خسر علاقاته مع دول الخليج؟

لم يخسر علاقاته مع دول الخليج لا يزال الخليج فاعلا في لبنان وعلينا أيضا أن نقول إنه لولا الخليج لولا السعودية ولولا الإمارات وقطر من أين هذا النمو الاقتصادي في لبنان من أين؟ بالنهاية هناك الخليج وهناك المهجر والخليج تاريخيا كان ملجأ اللبنانيين ملجأ الخير، حزب الله طيب في بعض هجوماته على الخليج ألم يدرك أن ذلك يشكل ضررا على اللبنانيين هل من جالية لبنانية في إيران كلا.

هل ما زال اتفاق الطائف قائما؟

نظريا قائم بالعرف يقال يختلفون على القرار على الأعراف ولكن نظريا قائم ليس هناك اتفاق آخر.

ولكن تغيرت المعادلة المكون الشيعي في لبنان لم يكن بهذه القوة عندما تم اتفاق الاتفاق هل أنتم بحاجة إلى اتفاق جديد؟

أيضا أخالفك لأنك تقولين شيعيا، وأنا لا أحب هذه التسمية، في فريق آنذاك حزب الله ورفض الاتفاق ثم انضم معنا حتى السيد نصرلله في عدة خطب أصر على الطائف وهناك أيضا الرئيس بري "حركة أمل" مع الطائف.

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من هم حلفاؤك اليوم

حلفائي بالوقت الحاضر.. الآن ليس هناك تحالفات وليس هناك جبهات وقد يكون هذا أفضل، يكون للشخص حرية حركة أكثر، 14 آذار انتهى و8 آذار لا يزال موجودا على طريقتهم.

ولكن ليس هناك معارضة حقيقية

عدم وجود معارضة ليس متعلقا لا بإيران ولا بأميركا ليس هناك معارضة لأنه كيف ستقوم المعارضة إذا الوزير نائب وإذا ممثل العمال لا يحاسب الحكومة والمساءلة مفقودة والطبقة السياسية وأنا منها، المواطن اللبناني فقد ثقته بالدولة اللبنانية بدرجات متفاوتة.

لماذا؟

نتيجة الفساد ونتيجة أيضا الطبقة السياسية التي تتحكم وتسيطر على الجمهور العريض.

إلى أي مدى أنت ممسك بزمام الأمور مع مناصريك ومحازبيك أقله عندما يصل الموضوع إلى لقمة العيش والوضع الاقتصادي، هل تخاف من انهيار اقتصادي أو ثورة اجتماعية في لبنان؟

إذا مسينا بالمشروع الحالي في مشروع التقشف أعتقد أنه إذا ما جرى المساس بالأمور الجوهرية يعني المكتسبات المعيشية الأساسية للمواطن اللبناني للموظف اللبناني أعتقد أنه هناك ثورة اجتماعية نعم لذلك يلزمنا الحذر فيما يتعلق بخطة تخفيض العجز.

هل تخاف على حرب جديدة في لبنان أو على لبنان؟

نعم هذا خوف تاريخي نتيجة العدوان الإسرائيلي نحفظه عن غيب 76 و82 نحفظها عن غيب.

اليوم حزب الله منهك في سوريا

سوريا خسرت الجولان ولم تدافع عن أراضيها الأميركيون قرروا أن الجولان السورية أصبحت إسرائيلية، من يخوض الحرب؟

صحيح ولكن ذلك فيه من التبسيط أنا كمواطن لبناني بالتحديد في الجنوب يرى أن الحزب هو الأداة الأساسية في الدفاع عن إسرائيل وهذا المواطن على جبهة التماس نحن نسكن خلف، في المدن هم في الأمام يرون إسرائيل كل يوم.

معروف عنك أنك تقرأ الوضع السياسي والبعيد وبطريقة ثاقبة هل تعتقد أنه سينجح الأميركيون بتمرير ما يسمى بصفقة العصر يعني سلام مع إسرائيل؟

لن ينجحوا ومستحيل كما قلت إنه مستحيل على بشار أن يحكم سوريا ويستمر في طرد الملايين في سوريا في الداخل والخارج كذلك مستحيل على الأميركيين أن ينقلوا فلسطين من مكان إلى آخر وهذا رأيي وإذا نجحوا يكون شيئا مؤقتا.

ألم يحن الوقت لصفقة ما لأنه خسر الفلسطينيون في الماضي اتفاقيات ربما كانت جيدة؟

الموازين في الوقت الحاضر ليست لصالح العرب طيب ولكن في النهاية هناك قضية مركزية اسمها فلسطين صحيح الثورات العربية الجديدة لا تتذكر فلسطين لأن عندها هم واحد هو الحرية والكرامة في مواجهة هذه الأنظمة الديكتاتورية الجزائر عمر البشير بشار ولكن هناك قضية مركزية مؤجلة في الوقت الحاضر ولكن لا تموت.

ألم يحن الوقت لسلام مع إسرائيل؟

ما من سلام مع إسرائيل هم جسم غريب في المنطقة هم جسم غريب ولا أتكلم عن اليهود وتاريخيا هذه المنطقة متنوعة أتى مشروع لاستيراد اليهود من روسيا من بولندا من أوكرانيا من كل مكان على أرض فلسطين تحت شعار أنها أرض بلا شعب، طلع في شعب وله تاريخه العريق.

إذا رضي الفلسطينيون بصفقة ما ماذا يقول اللبنانيون؟

لا يرضون مستحيل حتى لو كانت اليوم القيادات على آخر لا يرضون مستحيل.

ما رأيك بأداء أميركا بالشرق الأوسط الآن والطروحات هذه من بينها موضوع صفقة العصر؟

أميركا بهذا الضعف العربي مستفيدة ببيع السلاح بتحريك سعر النفط صعودا أو نزولا والعالم العربي يغرق في هذه الانقسامات.

ما هي مشكلة لبنان بإيجاز ونظرة عامة

الطائفية التي مترسخة من عقود وحاول والدي مع اليسار اللبناني الوصول إلى نظام لا طائفي الحواجز كانت محلية ودولية ومنها عربية.

لكن حلو صوت أجراس الكنيسة مع أذان المغرب

كيف ومن قال إن إلغاء الطائفية هي إلغاء الأذان ومنع الكنائس من قرع الأجراس لكن على الأقل يحس المرء أنه مواطن له نفس الفرص دون تمييز.

بما أنك تتحدث عن المدنية وأنت مناصر للمرأة لماذا لم تطرح يوما وزيرة درزية ؟

التركيبة الطائفية لمنطقتي وخاصة آخر قانون انتخاب حاصروني طوقوني بآخر قانون انتخاب

هل تخاف أكثر على حياة الدروز في الحياة السياسية اللبنانية؟

كلا لا أخاف، الدروز جزء من هذا النسيج العربي العريق بكل المنطقة وكانوا في الطليعة بالمناضلين، وفي الوقت الحاضر وكالجميع المد العربي الكبير انحسر عدنا نتكلم بالقبليات والطائفيات والانعزاليات ولكن ستمر لست خائفا.

من الأسئلة الطريفة بردود الفعل على الوضع الاقتصادي في لبنان أحد المواطنين طرح أن يرد بعض السياسيين اللبنانيين بعضا مما لديهم أموال وثروات للشعب اللبناني في خزينة معينة أو صندوق معين هل أنت مناصر لهكذا فكرة مثلا؟

مناصر لكن تحتاج آلية

يعني مستعد ترجع

إذا ثبت أني أخذت أنا جاهز وقبل أن نتناول موضوع كهذا دعينا نضع الضريبة التصاعدية لا تزال في لبنان الضريبة على الدخل ١٥%بينما هي في أي بلد آخر ٣٠ إلى ٤٠% وهذه كانت غلطة الرئيس الفرنسي ماكرون عندما ألغى ضريبة الثروة. هي رمزية في لبنان ٣% لكن في فرنسا يدفعون ٣٠ و٤٠ بالمئة.

ومستعد ترجع تعطي الشعب اللبناني؟

القانون يجب أن يجبرني يحاسبني ويجعلني أدفع.. نعم

ما هي نصيحتك لتيمور بك؟

لم أكن كمال جنبلاط وهو لن يكون وليد جنبلاط عليه أن يشق طريقه بيده وأتمنى له كل الخير وأتمنى له خاصة وهو من جيل غير جيلي أن لا ينسى فلسطين.

الشباب العربي بمعظمه لم يعد يذكر قضية فلسطين

بترجع بترجع... أنا أرى فلسطين اليوم أو الكيان الإسرائيلي مثل قديما قضية الحروب الصليبية آنذاك كانوا مقسومين مع وضد الصليبيين وبالآخر رحلوا.

أنت ناشط على تويتر وتعطي رسائل سياسية على تويتر.

شوي مش كثير خففت هلق بس هيدي آخر خرطوشة عندي هذا آخر سلاح.

ما هو سر هذا النشاط على تويتر تؤمن بالإعلام الجديد من يحضر لك الصور اللافتة.

كنت أستند على مجلة نيويوركر وخففت من قراءتها الآن اخترع الصور بالأيفون وعلى تويتر.

هل ما زلت تقرأ الجريدة؟

طبعا النهار والأخبار مجبور لنرى الهجمات والسموم لبعض الكتاب ضيعان السفير

الناس لم تعد تقرأ الجريدة هل تعتقد الإعلام الجديد أخذ كل شيء؟

يبدو ولكنني من العهد القديم أفضل الورق مع تويتر، أعطي بعض الإشارات البيئية السياسية وشو بيطلع معي.